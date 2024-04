Meteoro explode e tem brilho mais forte do que o da lua no RS; assista

Uma explosão de um meteoro, com brilho mais intenso do que o da lua, foi registrado sobre o céu do Rio Grande do Sul na noite de quinta-feira (18).

O que aconteceu

A explosão do meteoro bólido aconteceu por volta das 22h48. O registro foi feito por quatro câmeras do observatório espacial Heller & Jungo.

O brilho foi mais intenso do que o da lua neste horário, com magnitude de -11,41, enquanto o satélite brilhava a -11,2. O observatório explica que o meteoro visto é um grande fragmento de um corpo celeste ainda não conhecido.