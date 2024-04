Projeto que força a venda do TikTok deve ser votado amanhã nos EUA; entenda

Uma mobilização para forçar a empresa chinesa dona do TikTok, a ByteDance, a vender o aplicativo de rede social ou ser banida dos Estados Unidos ganhou força nesta quinta-feira no Congresso norte-americano, com a Câmara dos Deputados marcando a votação para sábado e uma senadora democrata mostrando apoio público à proposta.

Controlada pelos republicanos, a Câmara dos Deputados incluiu a medida em um pacote legislativo de 95 bilhões de dólares de ajuda a aliados, incluindo a Ucrânia e Israel, um grande avanço em uma pauta defendida há meses pelo governo.

O novo texto, que dará à ByteDance um ano para vender seu aplicativo de vídeos curtos, ganhou o apoio de Maria Cantwell, presidente da Comissão de Comércio do Senado, o que aumenta muito suas chances de aprovação.