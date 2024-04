Luiza Trajano: "só a união da sociedade vai proporcionar educação a todos"

Digital como facilitador

Rodrigo, da Claro, destacou que a operadora tem dois papeis fundamentais nessa missão: ser um habilitador do mundo digital, a partir da construção de conectividade, e fazer a própria transformação digital.

Atendemos quase 100% da população com a rede 4G. Também estamos construindo produtos, para propiciar que as pessoas possam inovar no seu dia a dia.

Rodrigo Marques, da Claro

Mate, da Loft, reforçou o papel que as empresas têm no desenvolvimento do país.

Vivemos uma onda de prosperidade. A população tem acesso, mas falta educação básica e educação financeira, até para as pessoas entenderem como elas podem conseguir um financiamento mais barato.

Mate Pencz, da Loft

E-commerce em escala

O crescimento do acesso à internet também deu bons frutos ao e-commerce no país. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), as vendas online alcançaram R$ 185,7 bilhões em 2023 -um crescimento de mais de 10% em relação a 2022.