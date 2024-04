Web Summit reúne 30 mil no RJ; veja como será evento para 'mudar o mundo'

Mesmo assim, a curadoria do festival reuniu 18 tracks, algo como as linhas editoriais para guiar a programação do evento, ajudando os participantes a encontrarem os conteúdos que dialogam com suas áreas de atuação ou interesse:

Estarão presentes no festival nomes como Gilberto Gil, Luciana Santos (Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação), Fábio Coelho (Google), Luiza Trajano (Magazine Luiza), Marcelo Braga (IBM Brasil) e o filósofo Mário Sérgio Cortella.

Fenômenos da influência digital como Bianca Andrade (Boca Rosa Company), Camila Coutinho (GE e GE Beauty), Konrad Dantas (Kondzilla) e Luccas Neto também estão entre os confirmados.

Segundo a curadoria feita pela oclb, a sustentabilidade, principalmente em diálogo com a pauta indígena, ganha ainda mais espaço com a confirmação de ativistas como Txai Suruí (Kadindé), a modelo Zaya Guarani e Helena Gualinga (Indigenous Youth Collective of Amazon Defenders).

Janér, da Oxygen, também destacou a presença do designer norte-americano Brian Collins, de Magnus Grimeland, CEO da VC Antler, e o painel sobre a nova era do jornalismo digital, que terá a presença de Pedro Doria (Meio), Ellen Nogueira (CNN Brasil) e Murilo Garavello (UOL).

Todo o conteúdo do palco principal é transmitido diariamente ao vivo no YouTube do Web Summit, mesmo para quem não tem ingresso. Os conteúdos dos demais palcos são gravados e ficam disponíveis no app do evento.