Web Summit: com policrises, brasileiros deveriam usar seus 'superpoderes'

Segundo o historiador britânico Adam Tooze, o mundo vive um cenário de "policrises", que descreve o acúmulo de crises globais -como a climática, a democrática, a sanitária, e principalmente, as diplomáticas.

O cidadão sul-americano (e, em especial, o brasileiro) encara melhor este tipo de situação? Por estarem nas tais "policrises" há mais tempo, os profissionais desses países estão mais aptos a lidar com obstáculos e a superar os problemas que as empresas enfrentam hoje?

Definido como "a essência do sul global" pela organização do Web Summit Rio, o tema foi assunto de um painel especial no palco de inovação corporativa do evento, que acontece nesta semana, no Rio de Janeiro -sul global é um conceito político-econômico que, antigamente, definia os países considerados "de terceiro mundo".