Cortella: 'Tenho suspeitas sobre encantamentos exagerados em relação à IA'

O uso de ferramentas com inteligência artificial já faz parte do dia a dia de 74% das micro, pequenas e médias empresas, segundo um estudo recente da Microsoft. O levantamento, que ouviu líderes de 300 companhias brasileiras, ainda aponta que 90% deles buscam adotar tecnologias desse tipo. O consumidor brasileiro, por sua vez, é o segundo mais entusiasmado com a IA generativa (capaz de gerar conteúdos) entre 10 países, atrás apenas dos indianos, aponta um estudo da consultoria Thoughtworks.

Apesar desse grande interesse, o filósofo Mario Sergio Cortella pede cuidado quando o assunto envolve IA: "a parcimônia é decisiva nesses casos", afirmou, em entrevista exclusiva à reportagem de Tilt, antes de sua participação na abertura do evento Web Summit Rio, realizado nesta semana no Rio de Janeiro.