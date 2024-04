Samsung tira liderança da Apple ao vender mais celulares; confira ranking

O que rolou

De acordo com o levantamento, a Samsung lidera o ranking mundial de vendas de smartphone com uma participação de mercado de 20,8%. Ela deixou a Apple para trás com uma participação de 17,3%.

Isso ocorre em meio a um reaquecimento do mercado após a pandemia de covid-19, com vendas de celulares aumentando em 7,8% frente a 2023 e chegando a 289,4 milhões de unidades no primeiro trimestre deste ano.

No entanto, de acordo com o IDC, o forte crescimento das marcas chinesas ainda obrigará Samsung e Apple a diversificar mais seu portfólio.

Fechando o top 5 no ranking- com grande crescimento frente a 2023 - temos as chinesas. A Xiaomi conquistou o terceiro lugar, com participação de 14,1%. A Transsion (responsável por TECNO, itel, Infinix) ficou em quarto lugar. A OPPO no quinto posto.

Confira o ranking

1. Samsung