Motorola lança Edge 50 com IA e zoom de 100x para enfrentar Galaxy S24

O Edge 50 Ultra também vem com:

tela 6,7'' Super HD (1220 x 2712) 144Hz 2500 Nits

processador Snapdragon 8s Gen 3

armazenamento interno de 512 GB,

memória RAM até 24 GB (12 GB + 12 GB RAM Boost)

carregamento turbo de 125W (carregador incluso na caixa)

resistência à água IP68

vidro com proteção Gorilla Glass Victus

Sobre as cores, ele poderá ser encontrado com um diferenciado acabamento em madeira (que eu achei bonito e com toque agradável, mas há quem esteja chamando de "chão de taco"), ou com textura de couro (vegan leather) em preto ou em laranja Peach Fuzz, a cor do ano da Pantone. O preço no Brasil ainda não foi divulgado.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Edge 50 Pro

O irmão do meio é um smartphone bem equilibrado, com algumas características do top de linha, e com tudo que o usuário comum precisa em um celular — afinal, aproximar 100x é necessário em raríssimas situações e não dá um resultado tão legal. O Edge 50 Pro tem zoom de até 30x e uma ótima câmera de selfie de 50MP, a mesma do Ultra.