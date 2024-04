Nova IA do Google consegue 'ouvir' e criar vídeo a partir de texto; confira

De acordo com o Google, sua plataforma consegue ainda processar grandes quantidades de informações em um único fluxo: isso inclui 1 hora de vídeo, 11 horas de áudio, bases de código com mais de 30.000 linhas ou mais de 700.000 palavras.

IA transforma frases em vídeo

No Google Workspace (central de programas como Gmail, Drive, Meet), o Google Vids é uma novidade. Trata-se de um assistente de criação de vídeos com IA que interpreta dicas de escrita, produção e edição. Isso possibilitará, por exemplo, a geração de um storyboard e a composição de um primeiro rascunho com cenas sugeridas a partir de vídeos, imagens e música de fundo.

A ser lançada em junho, a ferramenta tem a finalidade de fazer vídeos de propostas de produtos, conteúdo de treinamento ou conteúdos comemorativos de equipe. Para o storyboard, a IA pode usar arquivos no Google Drive do usuário ou imagens de estoque fornecido pela própria empresa. Após isso, a edição dos usuários é livre.

IA para GIFs e mais

Para o Imagen 2, tecnologia que transforma texto em imagens, foi anunciado um novo recurso capaz de permitir que equipes de marketing e criação gerem imagens animadas (como gifs) equipadas com filtros de segurança e marcas d'água digitais.