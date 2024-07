'Cinema é emoção, e vai demorar para IA chegar nisso', diz CEO da O2 Filmes

Paulo Barcellos, CEO da O2 Filmes, afirmou que a produtora por trás de sucessos como "Cidade de Deus", "Cangaço Novo" e "Ensaio sobre a Cegueira" usa inteligência artificial em todos os processos. Mas essa tecnologia está longe de ser algo que vai transformar a indústria do audiovisual.

Ele participu de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas e é apresentado Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz. O episódio que vai ao ar nesta terça-feira (23) trata de como a IA está no futuro do cinema.