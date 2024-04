Polícia apura se mulher encontrada morta em igreja fazia desafio do TikTok

Para os investigadores, sua morte pode estar relacionada a um desafio de caça fantasmas no TikTok, ou uma pegadinha para a rede social.

Entretanto, ainda não se descarta a possibilidade de ter sido um "assassinato consentido" ou sacrifício. Há outros dois casos de pessoas desaparecidas na área que, para a polícia, podem estar relacionados.

A causa da morte foi esfaqueamento, o que a levou a sagrar até por fim morrer, segundo o médico legista. No entanto, após a morte a mulher ainda foi baleada com dois tiros no pescoço e um no abdômen. Não havia sinais de luta.

Mulher não tinha documentos ou celular quando seu corpo foi encontrado. A seu lado havia um pacote de marshmallows rosa e alguns mantimentos comprados em um mercado local.

Ainda segundo a polícia, a vítima e um amigo foram vistos na área vestidos "como vampiros". Uma testemunha disse que a jovem era pálida e o homem tinha cabelos escuros e pele morena.