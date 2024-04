TV com 2,5 m chegará ao Brasil em 2024; veja principais lançamentos da TCL

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Preços e disponibilidade

A TCL não divulgou preços ou datas de lançamento dos novos produtos, que chegam ao Brasil no decorrer do ano. A expectativa é que a televisão TCL X955 MAX 115'' chegue ainda no primeiro semestre e custe menos de R$ 100 mil.

O evento, com o slogan "Time To Go Big" também serviu para anunciar o apresentador Tiago Leifert como embaixador da marca no país.

"2023 foi um ano excepcional para a empresa, que fechou o período com faturamento bruto de aproximadamente R$ 5,2 bilhões no Brasil e cerca de 20% do mercado de televisores, garantindo uma vice-liderança inédita, que planejamos consolidar e ampliar," disse Eason Cai, CEO da TCL SEMP. "A demanda do consumidor brasileiro tem uma direção muito clara: no ano passado, telas grandes com preços mais acessíveis registraram venda de 10,9 milhões no país."