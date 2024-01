Garoto zerou o Tetris, tarefa que era considerada 'impossível para humanos'

O norte-americano Willis Gibson, de 13 anos, simplesmente "derrotou" o jogo Tetris a ponto de o jogo travar. É a primeira vez que se tem notícia de alguém que conseguiu esse feito no game.

O que aconteceu

Conhecido como Blue Scuti, o garoto é profissional no ramo e seu feito foi publicado no canal dele no YouTube. No vídeo, ele joga Tetris, um game em que você deve empilhar uma série de peças. Cada vez que uma linha é formada, o jogador pontua.