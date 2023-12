WhatsApp vai permitir fixar mensagens no topo da conversa

O WhatsApp segue apresentando novidades para otimizar a experiência de seus usuários. Apresentada hoje (12), a mais nova funcionalidade do aplicativo de mensagens permite fixar mensagens em conversas individuais ou em grupos.

A ideia é que as pessoas destaquem no topo dos chats as mensagens mais importantes. Isso pode facilitar o acesso ao conteúdo para os demais envolvidos na discussão.

O conteúdo permanece fixado no topo mesmo quando a tela é rolada com novas interações.