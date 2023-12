Vírus zumbi: golpistas invadem PC usando falhas antigas, PDF e Excel

O ano é 2023 e ainda tem gente que é infectada por falhas em sistemas que foram descobertas há mais de dez anos. Segundo o levantamento da empresa de segurança digital Eset, as cinco vulnerabilidades mais exploradas por cibercriminosos no Brasil são de problemas que já foram corrigidos há muito tempo, mas que continuam sendo usadas por cibercriminosos.

Os dados foram apresentados durante o Fórum Eset de Segurança, evento organizado pela companhia em Punta Del Este, no Uruguai.

Das cinco vulnerabilidades mais detectadas, três envolvem versões antigas do Microsoft Office; duas delas também abrangem a versão do pacote de programas para Mac; uma é relacionada ao Adobe Acrobat Reader (programa que lê arquivos no formato PDF) e, por fim, uma que aproveita uma falha nos sistemas de fontes de versões antigas do Windows.