Vasco acorda após vaias, bate Vitória com Payet garçom e joga Flu para o Z4

Vitória mais perigoso. O Vasco teve a bola na maior parte do primeiro tempo, mas não soube o que fazer com ela. E a cada ataque inefetivo, o Cruzmaltino abria espaço para contra-ataques perigosos do time baiano, especialmente nas costas de Piton. A sorte é que o Vitória não soube aproveitar.

Vasco acorda após intervalo. As vaias na saída para o intervalo parecem ter feito bem ao Vasco, que voltou jogando com mais intensidade no segundo tempo e soube aproveitar um escanteio para abrir o placar e, assim, trazer o torcedor para o seu lado.

Susto no fim. O Vasco parecia ter o jogo em mãos, mas uma falha permitiu que Iury Castilho diminuísse e colocasse fogo no fim do jogo. Porém, Camutanga foi expulso por agressão e esfriou a reação do Vitória em São Januário. Sorte do Cruzmaltino.

Vegetti, do Vasco, comemora após marcar contra o Vitoria, pelo Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/Agif

Lances importantes

Gringos assustam. Na melhor chance do Vasco no primeiro tempo, aos 32', Galdames tabelou com Sforza e arriscou de fora da área; a bola desviou em Reynaldo e matou Lucas Arcanjo, mas foi para fora.