iPhone 15 e iPhone 15 Pro chegam ao Brasil; veja as primeiras impressões

Em testes iniciais de uma versão iPhone 15 nos últimos dois dias, foi possível notar diferenças interessantes ao comparar fotos tiradas com o iPhone 13 e com as do novo iPhone 15. Ainda que o 13 faça boas imagens, a resolução do lançamento é maior, o que permite visualizar mais detalhes de um registro, assim como ter melhor equilíbrio entre contraste e nitidez.

Nas selfies notei uma diferença ruim comparando a imagem que aparece na tela da câmera antes do clique e o resultado da fotografia capturada e o pós-processamento dela feita pelo celular. No primeiro caso, meu rosto apareceu mais equilibrado entre tonalidade, sombras e detalhes da pele. No segundo caso, meu rosto ficou com as linhas de expressão muito marcadas e a tonalidade da minha pele não parecia ser a igual a vista no espelho.

É possível que seja alguma alteração no sistema de processamento da foto. Vamos analisar isso com calma nos testes mais aprofundados para o review.

Cores. Azul, amarelo, verde, preto e rosa (finalmente um rosa que é rosa mesmo. Modelos anteriores tinham uma cor bem mais clara).

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro tela de 6,1 polegadas Imagem: Bruna Souza Cruz

Modelos