'Ferrari' dos robôs aspiradores: por que o Roomba é tão caro?

Achei um pouco barulhento, bem menos que um aspirador comum



Leonardo, sobre o Roomba j7, na Amazon

Tem ainda quem não fique satisfeito com os sensores:

O aparelho realmente aspira muito bem, porém os sensores são limitados. Ele tem que bater nos objetos para sentir e desviar, com isso, o meu aparelho está ficando com manchas brancas por conta da tinta do rodapé da minha casa e pequenos arranhões nas laterais. Ele não acompanha a parede virtual, tem que ser comprada separadamente. E ele não possui um controle de direção, o aplicativo só serve para mandar ele ligar e desligar na hora que você precisa ou marcando um horário específico que você queira.



Felipe, sobre o Roomba 694, no Magalu

