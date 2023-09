'É roubo': como a pirataria de livros gera rombo de R$ 1 bilhão por ano

O Brasil é um país que lê e dados comprovam. A Bienal do Livro do Rio de Janeiro de 2023 vendeu cerca de 5,5 milhões de exemplares em 10 dias de evento. A edição mais recente da pesquisa "Retratos da Leitura", feita pelo Instituto Pró-Livro em 2020, mostrou que 52 milhões de brasileiros são considerados leitores. Mas uma parte dos livros consumidos não são adquiridos de forma legal.

Assim como acontece com músicas, filmes e séries, o mercado literário sofre com os efeitos da divulgação de conteúdo pirata —principalmente com o aumento do consumo dos livros digitais. Angela* só baixa livros de forma ilegal. Em entrevista a Tilt, ela alegou que 99% dos seus livros foram adquiridos dessa maneira. E apesar de se sentir culpada, não muda de comportamento.

"É uma sensação estranha. Além de cometer um crime, estou deixando de contribuir com o trabalho de uma pessoa que batalhou arduamente para ter seu livro publicado. De certa forma, estou 'menosprezando' aquele autor. Então, sim, me sinto culpada", disse.