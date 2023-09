App, dublagem e pandas: como YouTube inundará você de vídeos feitos por IA

Possuirá diversos filtros, efeitos, transições e trilhas sonoras.

Esse app chegará primeiro a Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Indonésia, Índia, Coreia do Sul e Cingapura.

Creator Music

No ano que vem, o hub de músicas para criadores do YouTube ganhará uma ferramenta de busca abastecida com inteligência artificial generativa. Bastará escrever o que se busca na caixa de texto e a ferramenta irá sugerir uma música que combine com o que se está buscando. Disponível por ora apenas nos EUA, o Creator Music será levado a outros mercados em breve, segundo o YouTube.

O potencial da IA é incrivelmente empolgante. Mas, como acontece com qualquer nova tecnologia, temos que abordá-la com responsabilidade. O que artistas, compositores e produtores fazem é algo exclusivamente humano, que não pode ser substituído pela tecnologia. Vemos a IA como uma ferramenta que pode ser usada pelos artistas para amplificar e acelerar a sua criatividade. Lyor Cohen, chefe global de música do YouTube

YouTube Studio

Também em 2023, a central para youtubers ganhará a habilidade de gerar insights personalizadas de vídeos para cada canal, que levará em conta o que as audiências já viram e gostaram. Essa ferramenta também é movida por IA e já vem sendo testada por alguns criadores. Segundo o YouTube, mais de 70% deles disseram que o recurso os ajudou a criar e testar ideias para vídeos.