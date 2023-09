O que é NPC? Quanto dá para lucrar com a live no TikTok?

Com a chegada dos jogos digitais, a expressão também foi incorporada pelos videogames, de forma muito parecida com os jogos de mesa.

Essas figuras podem auxiliar o jogador no decorrer da história, aprofundar o enredo ou simplesmente apresentar as mecânicas do jogo.

Os NPCs variam em "profundidade" e desenvolvimento de personagem, podendo ter papéis bem elaborados e histórias incrementadas ou apenas possuir um nome e uma função única no jogo (como vender itens, dar informações, etc).

Alguns exemplos de NPC incluem as pessoas que andam pela cidade nos jogos de GTA, os minions do League of Legends, os pets do Free Fire e até mesmo os "bonecos" do Candy Crush, como a menininha Tiffi.

E o que são, então, as "lives de NPC"?

No TikTok, criadores de conteúdo fazem transmissões ao vivo nas quais interpretam um personagem. O formato se popularizou recentemente após a repercussão de um vídeo do youtuber Felca.