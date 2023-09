iPhone 15: o que esperar do novo smartphone da Apple lançado nesta terça

As bordas da linha 15 Pro podem ficar ainda mais finas, e o vidro pode ficar mais curvado nas bordas, como era na linha 11.

5) Processador e memória

Nesse quesito, a Apple deve adotar uma estratégia dupla:

iPhones 15 Pro e 15 Pro Max: podem vir com o processador A17 Bionic, de 2023, + 8 GB de memória RAM (que ajuda no desempenho).

iPhone 15 e 15 Plus: talvez sejam vendidos com o processador A16 Bionic, lançado em 2022, e que hoje está no iPhone 14 Pro e Pro Max (o 14 e o 14 Plus usam o A15, de 2021). A memória RAM pode ser de 6 GB.

6) Muito mais zoom na câmera

No iPhone 15 Pro Max, a esse componente deve ficar assim: