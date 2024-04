Peter Higgs, que descobriu 'partícula de Deus' e ganhou Nobel, morre aos 94 anos

A universidade, onde Higgs foi professor durante quatro décadas, o qualificou como "um grande professor e mentor, que inspirou gerações de jovens cientistas".

"Sua família pediu aos meios de comunicação e ao público que respeitem sua privacidade nesse momento", acrescentou.

Higgs recebeu o Prêmio Nobel de Física em 2013 ao lado do belga François Englert por seu trabalho em 1964 para sustentar as bases teóricas que levaram, décadas depois, à identificação do bóson em 2012 no laboratório europeu para a pesquisa nuclear, Cern, localizado na Suíça.

O bóson de Higgs é um elemento-chave da estrutura fundamental da matéria que atribui massa a todas as demais, segundo a teoria conhecida como "modelo-padrão".

Nos esforços para divulgar essa teoria a um público mais amplo, foi batizada como "partícula de Deus", já que está em todo lugar e, ao mesmo tempo, é esquiva.

Higgs, que odiava celulares, soube que havia ganhado o Nobel quando uma vizinha o parabenizou na rua. "Como me sinto? Muito feliz certamente e aliviado de que isso tenha acabado. Demorou a chegar", declarou à época.