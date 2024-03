Neuralink mostra paciente com implante cerebral jogando xadrez

"Eu serei o Professor X", disse. "Acho que isso é bastante apropriado... sou basicamente telecinético."

Um engenheiro da Neuralink prometeu no vídeo, que foi postado na rede social X e no Reddit, mais atualizações sobre o progresso do paciente.

A tecnologia da Neuralink funciona com um dispositivo do tamanho de cinco moedas empilhadas que é colocado dentro do cérebro humano com uma cirurgia invasiva.

A startup, cofundada por Musk em 2016, pretende construir canais de comunicação direta entre o cérebro e os computadores.

A ambição é turbinar as capacidades humanas, tratar doenças neurológicas como ELA (esclerose lateral amiotrófica) ou Parkinson, e talvez um dia alcançar uma relação simbiótica entre humanos e inteligência artificial.

Musk não está sozinho na tentativa de obter avanços nesta área, que é oficialmente conhecida como pesquisa de interface cérebro-máquina ou cérebro-computador.