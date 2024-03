Asteroide Apophis passará perto da Terra em 2029 e será visível a olho nu

Em sua maior aproximação da Terra, o asteroide será perfeitamente visível a olho nu. O brilho do objeto errante atingirá uma magnitude de +3, a mesma de algumas das estrelas da constelação de Cassiopeia ou das estrelas do famoso cinturão da constelação de Órion (também conhecidas pelo asterismo "Três Marias" no Brasil). E, apesar de sua aparência "estelar", será impressionante vê-lo se movendo no céu a uma velocidade aparente de aproximadamente o diâmetro da Lua por minuto.

As imagens do asteroide Apophis obtidas até o momento são, como esta sequência de 2021, meros ecos recebidos pelas antenas de rádio Goldstone da Deep Space Network na Califórnia e Green Bank na Virgínia. O asteroide estava a 17 milhões de quilômetros de distância Imagem: NASA/JPL-Caltech and NSF/AUI/GBO

Uma missão reconfigurada da NASA

A missão Osiris-REx da NASA continua operacional depois de visitar e coletar amostras do asteroide Bennu. Devido a seus recursos, ela foi reconfigurada para se aproximar do Apophis e renomeada Osiris-APEX.

Essa nova missão espacial tem como objetivo medir as forças de maré que gravidade da Terra vai exercer em um asteroide potencialmente perigoso para o planeta, e também obterá imagens ao vivo, nunca antes vistas, da superfície de um asteroide com o nosso planeta ao fundo. A NASA fornecerá a fotografia ao mesmo tempo em que poderemos sair para fora de casa e ver o asteroide acima de nossas cabeças. Não será necessário usar telescópios ou binóculos. Provavelmente mais de 2 bilhões de pessoas na Europa Ocidental e no norte da África testemunharão o próximo encontro com o Apophis, numa experiência única na vida.

ESA avalia lançar a missão RAMSES

No momento em que este artigo foi escrito, a Agência Espacial Europeia (ESA) também está avaliando lançar a missão RAMSES para visitar o Apophis antes, durante e depois do encontro do asteroide com a Terra. A missão, proposta no Programa de Segurança Espacial da ESA, usaria a mesma plataforma planejada para a espaçonave Hera e embarcaria vários satélites do tipo CubeSat para medições de proximidade.