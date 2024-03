Candy Crush pode te deixar milionário! Campeonato pagará prêmio de R$ 5 mi

O prêmio final será de até US$ 1 milhão (o equivalente a R$ 5 milhões), quatro vezes maior que o da competição do ano passado, de US$ 250 mil (R$ 1,3 milhões). Em 2023, cerca de 20 milhões de pessoas entraram no torneio, segundo a King, empresa proprietária do Candy Crush.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e ter passado do nível 25 do jogo. Moradores do Brasil e de outros 20 países na América e Europa poderão entrar. Todas as regras estão no site do Candy Crush (em inglês).

Com 500 milhões de jogadores, Candy Crush é o jogo para celular mais popular do mundo, segundo ranking da Wikipedia.