Cientistas descobrem variações genéticas associadas à bissexualidade

Isso se explica pelo fato de que um mesmo gene pode ser portador de várias características diferentes. "Estamos falando aqui de três traços: número de filhos, tomada de riscos e comportamento bissexual, todos compartilham elementos genéticos", explicou Zhang.

Por outro lado, os marcadores genéticos associados a comportamentos homossexuais estavam correlacionados com menos filhos quando os portadores eram homens heterossexuais, sugerindo uma desaparição gradual desses traços.

No entanto, os dados do Biobanco do Reino Unido também revelaram que o número de pessoas que relatam ambos os comportamentos, homossexuais e bissexuais, tem aumentado ao longo das décadas, devido à crescente abertura social.

Os autores estimam, por exemplo, que o fato de uma pessoa ter um comportamento bissexual ou não é influenciado em 40% por sua genética e em 60% por seu ambiente.

O estudo "contribui para a diversidade, riqueza e melhor compreensão da sexualidade humana", afirmaram os autores. "Não tem a intenção, de forma alguma, de sugerir ou apoiar a discriminação baseada no comportamento sexual", acrescentaram.