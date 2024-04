Gestão de Tarcísio escolhe o pior e mais preguiçoso uso de IA na educação

Se estamos pedindo para a máquina gerar a primeira versão dos materiais pedagógicos, tenho certeza de que os conteúdos carregarão a visão de mundo, vieses, erros, estilos linguísticos de uma máquina estrangeira proprietária que não conhece com profundidade a cultura brasileira e que tem o português apenas com sua segunda, terceira ou, sei lá, décima língua.

O que eu mais argumento em minhas aulas e palestras para o pessoal de educação é que devemos experimentar a IA no processo pedagógico para encontrar os melhores caminhos. Sempre digo aos docentes que a máquina pode - e deve - ser usada como uma companheira que nos ajuda em muitas tarefas, inclusive no processo de criação de conteúdos. Mas também alerto que devemos evitar terceirizar o trabalho todo para máquina, especialmente os conteúdos que serão nossos objetos de aprendizagem.

O meu principal argumento é que a IA é uma ferramenta que pode expandir ou limitar nossas capacidades, mas tudo isso depende do nosso nível de interação com ela. Muitas vezes uso o ChatGPT, da OpenAI, ou o Google Gemini no meu processo de criação, mas nunca peço para elas criarem algo do zero. Prefiro pedir uma revisão, uma sugestão e até posso conversar sobre o que ele acha de um determinado parágrafo, por exemplo. Eu quero dominar a IA, e não que ela me domine. Quero melhorar minhas habilidades, não atrofiá-las.

Criar um material didático é explorar o conhecimento, conectar ideias, trabalhar com a linguagem para expressar de uma maneira conectada com as necessidades dos estudantes. É sempre essa mensagem de responsabilidade e autonomia que tento levar aos docentes.

Agora, o governo de São Paulo vai na contramão e mostra que está tudo bem terceirizar coisas importantes para a máquina, o que abre um precedente perigoso. Se os alunos sabem que estão aprendendo com um material criado por IA, então qual o problema de terceirizar suas lições para a IA?

Perderam uma ótima oportunidade de propor um projeto sólido de IA na educação, um projeto amplo de letramento da tecnologia, e acabaram reforçando para a população o péssimo estigma de que está tudo bem ser preguiçoso com IA.