Dinheiro gera mais poder: 4 pontos para entender a competição global de IA

Essa é uma configuração que preocupa até mesmo nos EUA. O Congresso americano apresentou no ano passado um projeto de lei chamado "Create AI Act" para criar uma infraestrutura que ofereça o poder computacional para as universidades terem autonomia em projetos de IA. Esse é um ponto que o Brasil precisa incorporar em sua estratégia.

A IA pode trazer muita produtividade para o seu dia a dia

No Brasil, temos esse desafio imenso para pensar o desenvolvimento da IA por aqui, porém podemos focar na adoção e uso da tecnologia para melhorar a nossa produtividade nas mais variadas tarefas.

De acordo com o relatório de Stanford, existem muitos estudos mostrando o impacto da IA no mercado de trabalho, demonstrando que as ferramentas disponíveis podem ajudar as pessoas a completarem suas atividades mais rapidamente e com mais qualidade. Muitos dos estudos demonstram também que a IA tem potencial para diminuir o abismo que existe entre os trabalhadores mais e menos qualificados enquanto aumenta as capacidades de ambos grupos.

As evidências são importantes para que possamos pensar no Brasil em políticas públicas de letramento em Inteligência Artificial no Brasil não apenas para promover o desenvolvimento da IA localmente, mas também para prepararmos a população para habilidades do futuro que, na verdade, já são necessárias hoje.