Bancas de heteroidentificação: quando leis para incluir acabam ferindo

Nunca vi tamanho desmoronamento. No momento em que precisamos de mais professores negros, sejam eles pardos ou pretos, uma recusa sumária, ainda que seguindo o protocolo do edital do concurso, que previa heteroidentificação por análise de fenótipo (exclusivamente).

Meses antes, como chefe da pós-graduação, eu estava conduzindo o novo regulamento que propunha cotas para alunos de mestrado e doutorado. Foi quando me dei conta da dificuldade de tarefa da heteroidentificação. Afinal, sempre aprendi que o racismo existe, mas a raça não. Contudo, quem dirá de onde vem o saber "científico" para dizer que estes e não outros sabem dizer quem é branco e quem é preto, colocando o pardo na difícil posição de "não branco", mas, conforme as circunstâncias, "não negro" também.

Aqui começa o sussurro do avaliacionismo. Se pardos e pretos compõem a categoria de negros para o IBGE, para estabelecer o percentil de cotistas por estado aparece o critério subjacente do "mais negro que outros negros". Toda vez que levantávamos este assunto, vinham respostas vagas como: "o colorismo é realmente um problema no Brasil". Quando indagado como se comporiam tais bancas: "todo mundo sabe". Existem pessoas de notório saber como Sueli Carneiro e Djamila Ribeiro que poderiam compor a avaliação, mas elas poderiam participar de todas as bancas de heteroidentificação? O que dizer dos critérios regionais, de classe e gênero pelos quais a percepção de negritude varia severamente? E nos casos de litígio e dúvida, como faremos para confirmar a decisão, em caso de recurso? Como estas bancas se incluiriam como parte da institucionalidade, seja da USP, seja do ordenamento jurídico ou do Estado?

O concurso foi anulado, a autodeclaração de meu aluno invalidada, sua identidade desmentida pelos poderes uspianos, decididos por sabe-se lá quem. O caso seguiu para a Congregação do Instituto de Psicologia. Foi aí que o murmúrio virou a gravidade da voz institucional. Surgiram interpretações para o resultado da banca de heteroidentificação: isso "não queria dizer que ele é branco então", só que ele não é negro. Afinal, com este fenótipo "ele não teve que fugir da polícia". Ele não teria "dificuldade para arrumar emprego" ou então sofrer "tanto" prejuízo social ou estigma, quanto outros.

Não sei como resolver ou encaminhar tal absurdo. Quando não se percebe que um dos componentes da perpetuação do racismo é a institucionalização das antigas regras e critérios de avaliação "categorial" (tudo tem que caber em caixas e nos administradores de caixas), mesmo as leis feitas para incluir são usadas para ferirTeria ele sido prejudicado no concurso subsequente? Teria ele sido ofendido em sua identidade de negro, duramente construída? De que maneira ele poderia ter se protegido contra tal humilhação? Quem vai pagar por um sofrimento imposto desta maneira? Mais um caso silencioso e silenciado de "corrupção dentro da lei"?

A história possui um último requinte sádico: uma vez que a inscrição para o segundo concurso já havia sido feita, ele não podia voltar atrás, agora que "descobriu que não era mais institucionalmente negro", e se autodeclarar "branco", para ter alguma chance de passar. quando chocado com seus paradoxos, O avaliacionismo entra em crise e revela sua verdadeira natureza obscena.