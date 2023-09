Saindo de Chipre, passei dois dias em Malta, antes de lançar nosso livro sobre "Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento", agora pela editora Daruê, em Portugal, junto com meus amigos Vladimir Safatle e Nelson da Silva Jr.

Malta, pode-se dizer, é uma espécie de Chipre invertido. Dominada por cartaginenses africanos e depois pelo Império Romano (olha ele aí!), fez parte do reino das duas Sicílias (Itália), do império Espanhol e Otomano. Foi invadida por Napoleão e Hitler, tendo ficado sob protetorado britânico até 1964.

Ali, bem no meio do mar Mediterrâneo, reuniu-se, por volta do ano 1100, a mítica ordem dos cavaleiros templários, fundada pelo cavaleiro Saint John, (aquele que aparece naquele filme do Indiana Jones). Retirados da Ilha de Rodes, os templários eram um grupo de elite "transnacional", responsável por proteger a cristandade durante as cruzadas. Seu marco é a exuberante Co-Catedral, dedicada às oito línguas, sob os auspícios da Ordem dos Cavaleiros de São João do Hospital.

O maltês é uma língua derivada do árabe e sua hibridização com latim, auvergne, baixo-alemão, provençal, inglês e espanhol é um exemplo de como as diferenças linguísticas, que parecem as mais intransponíveis, podem ser superadas pelo tempo e pela convivência.

Na prática, é uma experiência de suspensão dos limites e bordas, por incorporação das diferenças.

Malta é o país com maior densidade demográfica da Europa, com cidades encravadas em encostas massivas de pedra polida e rocha.