Novos sedã e SUV híbridos da BYD chegam ao Brasil e vendas começam em breve

A BYD ainda neste ano vai apresentar o sedã médio King, já em estoque nos portos de Suape, Vitória (ES) e Santa Catarina e que deverá custar em torno de R$ 180 mil.

Tanto o King quanto o Song Pro são equipados com o mesmo conjunto híbrido plug-in, combinando motor 1.5 aspirado com outro elétrico para render 197 cv de potência no total

Quanto à autonomia no modo totalmente elétrico, Song Pro e King terão duas versões cada, com alcances de 70 km e 100 km.

Interior do BYD Song Pro Imagem: Jorge Moraes/UOL

Em relação à cabine o Pro traz a mesma central multimídia de 15,6 polegadas do Plus, bem como os mesmos recursos de condução semiautônoma, o que vai levar o cliente a refletir sobre pagar R$ 40 mil a mais no modelo mais caro.

