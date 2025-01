Museu do Louvre, em Paris, está em péssimo estado e pede ajuda

Construído em Paris no final do século 12, o Palácio do Louvre foi, durante séculos, a residência oficial dos reis da França, até que Luís 14, cansado das multidões rebeldes em Paris, o abandonou e se mudou para Versalhes. O local, então, tornou-se um museu para a coleção de arte real em 1793.

No ano passado, o Louvre recebeu 8,7 milhões de visitantes, todos passando pela entrada ocidental em forma de pirâmide que, projetada pelo arquiteto I.M. Pei, tornou-se problemática ao provocar um efeito estufa que torna a recepção subterrânea do Louvre desconfortavelmente quente nos dias de verão.

Uma visita ao Louvre, escreveu o diretor do museu, tornou-se "uma provação física", com obras de arte difíceis de encontrar devido à sinalização inadequada, falta de espaço para os visitantes fazerem uma pausa, alimentação e instalações sanitárias insuficientes.

Projetado para receber quatro milhões de visitantes por ano, o Louvre registrou um recorde de público de 10,2 milhões de visitantes em 2018, mas des Cars, nomeado em 2021, impôs um limite de 30.000 visitantes por dia para evitar a superlotação.

A carta de des Cars não abordou o financiamento, mas o canal de notícias da TV francesa BFM disse que os custos de renovação poderiam chegar a 500 milhões de euros (520 milhões de dólares), o que seria um desafio para o governo do presidente Emmanuel Macron, que tem lutado para aprovar seu orçamento de 2025 no Parlamento.

O Le Parisien informou que o gabinete de Macron, o Ministério da Cultura e o Louvre têm conversado. Uma fonte próxima ao gabinete de Macron confirmou que "o presidente tem acompanhado essa questão com atenção há vários meses".