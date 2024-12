Filme de Almodóvar "O Quarto ao Lado" estimula conversas sobre eutanásia

"Ele (Almodóvar) é muito rápido", disse Swinton à Reuters.

"Ele lhe dará, se você tiver sorte, duas tomadas e você pode implorar por uma terceira, mas geralmente ele está feliz e quer seguir em frente", acrescentou ela.

Para Swinton, trabalhar com o diretor de "Fale com Ela" foi um "feito de fé", no qual ela se sentiu confiante.

O filme é baseado no romance americano "What Are You Going Through", de Sigrid Nunez, e acompanha a personagem de Moore, Ingrid Parker, que é recrutada por sua amiga de longa data Martha Hunt, interpretada por Swinton, para ajudá-la a morrer antes que ela sucumba ao câncer.

Embora o filme trate do fim da vida de uma pessoa, Swinton acredita que o público não deve se deixar intimidar pelos temas da morte e da eutanásia.

"É sobre viver. É como transformar a morte em vida e como encontrar o que Martha está falando, essa busca, que é uma boa morte", disse ela.