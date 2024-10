Mural gigante em São Paulo usa cinzas de incêndios em protesto contra desmatamento

A obra de 48 metros por 30 metros retrata tocos de árvores de uma floresta queimada e o rosto de uma mulher indígena segurando um cartaz em inglês que diz: "Stop the Destruction" (Pare a destruição).

O mural foi pintado com cores feitas com as cinzas de incêndios florestais no país, incluindo a Amazônia, onde grandes extensões de floresta tropical foram destruídas por incêndios recentes na pior seca já registrada. Mundano disse à Reuters que também usou lama proveniente de grandes enchentes no Rio Grande do Sul neste ano.

A mulher retratada no mural é a líder indígena Alessandra Korap Munduruku, que liderou uma campanha bem-sucedida para impedir que empresas multinacionais de mineração explorassem as terras ancestrais de seu povo na Amazônia, pela qual ela ganhou o Prêmio Ambiental Goldman em 2023.

Mundano afirmou que seu mural pretende ser um protesto contra as empresas que têm avançado com a fronteira agrícola para a floresta amazônica com plantações de soja em larga escala e criação de gado para carne bovina.

O mural tem como alvo específico a empresa norte-americana de grãos Cargill, ao pintar temporariamente os nomes dos membros da família Cargill no mural. Mundano disse desejar que a família Cargill, proprietária da empresa, mantenha sua palavra de que removerá o desmatamento de sua cadeia de suprimentos.

A Cargill disse em comunicado que se comprometeu a eliminar o desmatamento de sua cadeia de suprimentos das principais culturas no Brasil até 2025 e de sua cadeia de suprimentos de soja na América do Sul até 2030.