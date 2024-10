"Exhibiting Forgiveness" conta história de esperança e cura

O principal componente para Kaphar foi combinar seu amor pela pintura com a história de esperança e cura que ele queria contar.

"Andre veio ao meu estúdio por três meses e eu o ensinei a pintar para que eu pudesse filmar a cena exatamente como eu queria, sem precisar esconder as mãos aqui ou o rosto aqui", disse Kaphar.

Holland pintava um pouco e, em seguida, Kaphar dizia "corta" e, então, entrava com seu macacão e consertava as pinturas de acordo com o que ele imaginava para o filme.

"Era um processo de pintura e direção que ia e voltava ao mesmo tempo, mas era divertido porque havia uma sinergia entre nós dois", acrescentou.

Para Holland, a exploração do filme sobre o trauma multigeracional na família negra é uma abordagem nova e refrescante que ele não viu em outros filmes.

"Já assisti a vários filmes que tratam de traumas geracionais, especialmente no que se refere a homens negros", disse Holland. "Mas sinto que esse filme tem uma abordagem única sobre a ideia porque não pressupõe que o perdão total seja a única opção."