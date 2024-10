Príncipe William afirma que "está aqui para ajudar" pessoas necessitadas

LONDRES (Reuters) - O príncipe William, do Reino Unido, disse que um dos seus papéis como herdeiro do trono britânico é ajudar pessoas passando necessidade, enquanto ele explicava sua campanha para acabar com a falta de moradia e ajudar os sem-teto, em um documentário que será lançado este mês.

Em junho passado, William, de 42 anos, o filho mais velho do rei Charles, lançou o projeto de cinco anos 'Homewards', que ele disse ter sido inspirado por sua falecida mãe, a princesa Diana, que o alertou sobre a crise quando ele era criança.

“Acho que todos terem direito a um lar seguro e estável beneficiaria a todos nós”, diz o membro da família real em um trecho do documentário da rede ITV chamado “Príncipe William: Podemos acabar com a falta de moradia e ajudar pessoas em situação de Rua”.