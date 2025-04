Renata sobre dinâmica do 'Seu Fifi' no BBB: 'Pode ter sido péssima pra mim'

Após a formação do 15º Paredão do BBB 25, na noite desta terça-feira (8), Renata refletiu os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do Brasil. A bailarina voltou a analisar o seu retorno após a dinâmica "Vitrine do Seu Fifi".

O que houve

Renata abriu o coração e demonstrou insegurança. "A Vitrine pode ter sido péssima para mim, eu não sei", desabafou a sister.