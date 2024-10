Diego Luna e Gael García Bernal levam drama de boxe para série do Hulu

Após uma década de criação e produção, Luna acredita que o momento é perfeito.

"Dez anos agora fazem sentido de certa forma, porque não poderíamos estar mais prontos, basicamente e ... parece ser o momento certo", disse Luna. "Significa muito, você sabe, é ... a hora de fazer isso."

"A Máquina" mergulha no mundo do boxe profissional, com García Bernal interpretando Estebán, um boxeador que, apesar de seu conhecimento e paixão pelo esporte, está lutando contra a realidade da aposentadoria devido às limitações de seu corpo. Luna interpreta seu empresário Andy, que valoriza mais o sucesso e o dinheiro do que a vida.

A série começa a ser transmitida no Hulu na quarta-feira.

Os atores refletiram sobre sua amizade e as oportunidades que surgiram em seu caminho.

"Há aquele pequeno momento de, bem, isso é loucura. Tipo... quem imaginaria que estávamos... andando de bicicleta juntos e, de repente, estamos fazendo isso. É uma loucura", disse García Bernal.