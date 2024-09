Jovens russos fazem odisseias pela Europa para ver show da Taylor Swift

Mas para quem tem tempo e dinheiro, nada supera ver Swift ao vivo.

Artem e Elizaveta estavam determinados a fazer isso neste verão. Elizaveta viajou por um terceiro país para a Grécia, para onde havia conseguido um visto, e depois para a Alemanha. Artem solicitou - com seis meses de antecedência - um visto italiano por meio de uma agência.

"Combinei o visto com uma viagem geral pela Europa; se eu estivesse lá apenas para o show... teria sido mais barato", diz. "Acabou saindo por cerca de 300.000 rublos (equivalente a 3.200 dólares)."

Os estudantes aprenderam a se adaptar às mudanças na geopolítica.

A conta de Elizaveta no Apple Music está registrada na Turquia, enquanto Artem e outros usam "soluções alternativas" para ouvir música no Spotify, que parou de ser transmitido na Rússia em 2022, após o início da guerra em grande escala. A Apple interrompeu as vendas de produtos no mesmo ano.

E outro fã, Dmitry, diz que os Swifties de todo o mundo estão a apenas um clique de distância.