Leandro Hassum relembra assédio em viagem: 'Tentou me agarrar'

Leandro Hassum, 51, relembra assédio sexual e fala sobre novo filme "Uma Advogada Brilhante".

O que aconteceu

O ator lembrou do assédio que sofreu por um funcionário da Basílica de Westminster, na Inglaterra. "Ele perguntou se eu não queria conhecer uma parte que os turistas não conheciam. Achei que era uma pessoa que conhecia o meu trabalho e queria fazer um agrado me levando para um lugar que não era tão de turista (...). Fui com ele e, no meio do caminho, ele me empurrou para a parede e tentou me agarrar", contou à Quem.

Na época, ele questionou se tinha mostrado interesse. "Me desvencilhei dele e foi o tempo dele sumir. Contei para a minha mulher e falei: 'Será que falei alguma coisa para o cara que deu a entender que eu tinha interesse? Será que era alguma coisa na minha roupa que o cara achou que dei bandeira?'. E ela falou: 'Bem-vindo ao universo feminino. É isso que a gente sempre acha, que a culpa é nossa, mas, na verdade, ele era um assediador. Você não fez nada demais'. Uma mulher lida com isso sempre. Ela vai sair de casa e já se preocupa com isso."