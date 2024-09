Gucci vai à passarela da Semana de Moda de Milão com por do sol mágico

As modelos usavam vestidos sem mangas com várias cores, adornados com fivelas douradas. Havia também vestidos transparentes de renda.

Para remeter aos anos 1960, alguns looks continham saias abertas, jaquetas e shorts. Os casacos caíam sobre regatas e calças jeans. Alguns deles tinham franjas brilhantes.

As modelos desfilaram por uma passarela vermelha com luzes que mudavam de cor, do branco para tons mais quentes, representando o "momento em que o sol mergulha no mar no fim do dia em agosto", afirmou De Sarno.

"É o momento em que nos encontramos. Esta coleção é um tributo a esses momentos, e um convite para parar e buscar o seu próprio momento", disse.

O espetáculo atraiu a atriz vencedora do Oscar Jessica Chastain e o tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo.

Entre os acessórios, estavam grandes chapéus de verão, uma série de bolsas e sapatos, que iam de mocassins e botas a plataformas com saltos transparentes.