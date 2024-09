Obra roubada de Banksy é encontrada

LONDRES (Reuters) - "Girl with Balloon" (Garota com Balão), um dos trabalhos mais conhecidos do artista de rua britânico Banksy, foi encontrado após ter sido roubado de uma galeria em Londres na semana passada e dois homens foram acusados, disse a polícia nesta sexta-feira.

A obra mostra uma menina tentando alcançar um balão vermelho em forma de coração e há vários murais representando a mesma imagem em Londres e em outros lugares.

O trabalho foi o único item roubado em 8 de setembro, disse a polícia, acrescentando que ela seria devolvida à galeria.