Nos 40 anos do disco 'Listen Like Thieves', guitarrista do INXS lembra de início da carreira

Nesta conversa, o guitarrista e saxofonista falou ainda sobre o show memorável no Rock in Rio de 1991 diante de cerca de 150 mil pessoas, e contou sobre como a tragédia de Hutchence o afetou. "Você começa a aprender que não é imortal. E a principal lição disso é apenas aproveitar tudo", afirma ele, que já batalhou contra um glaucoma e um câncer de próstata.

Como você virou músico e se interessou pela guitarra e o saxofone?

Cresci em uma parte remota de Sydney. Nós não tínhamos eletricidade e era uma longa estrada de terra até a cidade mais próxima. Quando eu tinha uns 10 anos, meu irmão mais velho estava saindo de casa e ele me deu um violãozinho velho. E eu realmente me apeguei ao violão e tocava junto com as músicas no rádio de que eu gostava. E então, talvez três ou quatro anos depois, eu conheci Tim Farris, o mais velho dos três irmãos do INXS, no ensino médio e formamos uma banda juntos. Eu era o cantor e o principal compositor. Terminamos o ensino médio, aquela banda meio que se desfez, e o INXS se formou. Depois, comecei a tocar saxofone um pouco antes de começarmos a gravar nosso primeiro disco. Comprei um saxofone porque nós tínhamos três guitarristas na banda, incluindo eu. E era demais às vezes, muitas guitarras.

Como ser uma banda da Austrália ajudou ou prejudicou o início da carreira?

Naquela época, antes da internet e dos celulares, a Austrália era muito isolada do resto do mundo. Você não sabia o que estava acontecendo no resto do mundo a não ser por um jornal, que até eles imprimirem qualquer notícia que fosse de outro lugar do mundo, já era notícia velha. Mas o que era bom para nós é que tínhamos uma cena de pubs florescente. E quase todo bar tinha uma banda tocando praticamente todas as noites da semana. Tivemos sorte de poder juntar nosso som e experimentar e tentar coisas diferentes, mas meio que fora dos olhos do mundo. Então, você podia aprimorar sua arte antes de ir para o grande mundo. Isso foi uma grande vantagem para nós. E também, criativamente, foi muito bom porque não fomos necessariamente influenciados pelo que acontecia no resto do mundo.

O que se lembra da primeira visita ao Brasil para o show no Rock in Rio, em 1991?