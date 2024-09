Estrelas do K-pop se tornam modelos, com marcas de olho em sua base global de fãs

"Fizemos uma etiqueta especial 'Tommy Hilfiger com os Stray Kids' e eles adoraram, nós adoramos e acho que entrará para a história como provavelmente um dos projetos mais empolgantes que tivemos até hoje", disse Hilfiger à Reuters antes de seu desfile na Semana de Moda de Nova York no último domingo.

"Fomos, se não a marca mais comentada no Baile do Met, uma das marcas mais comentadas no Baile do Met... por causa da força do que está acontecendo no K-pop e pela nossa associação, acho que foi o momento apropriado."

Os Stray Kids são apenas um de um número cada vez maior de ídolos do K-pop que as casas de moda de luxo estão recrutando como embaixadores da marca, na tentativa de explorar seus seguidores globais.

No ano passado, cerca de 30 estrelas do K-pop foram nomeadas como os novos rostos de marcas como Versace e Dior. Nos últimos dois meses, Lisa do BLACKPINK, Jin, do BTS, e Karina, da aespa, foram anunciados embaixadores de Louis Vuitton, Gucci e Prada, respectivamente.

"(Os ídolos do K-pop) criaram seus próprios seguidores. Eles criaram sua própria comunidade (...) e, portanto, quando as marcas trabalham com eles, elas não obtêm apenas a cobertura da imprensa por trabalharem com essas estrelas do K-pop, mas também essa enorme comunidade de seguidores", disse Alison Bringe, diretora de mercado da empresa de dados e tecnologia Launchmetrics.

"E por causa dessas diferentes vozes que apoiam as estrelas do K-pop, isso está gerando uma quantidade fenomenal de valor de impacto na mídia que é consideravelmente maior do que as celebridades ocidentais."