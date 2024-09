Peter Weir, diretor de "O Show de Truman", ganha prêmio e aconselha cineastas a se desconectarem

Por Crispian Balmer

VENEZA (Reuters) - Peter Weir, o diretor australiano de "O Show de Truman", "Gallipoli" e "Sociedade dos Poetas Mortos", recebeu o prêmio pelo conjunto da obra no Festival de Cinema de Veneza nesta segunda-feira e aconselhou os jovens cineastas a se desconectarem para progredir.

Weir, 80 anos, fez sua estreia internacional com o clássico artístico de 1975 "Piquenique na Montanha Misteriosa", antes de trabalhar em Hollywood com "A Testemunha", estrelado por Harrison Ford, "Green Card - Passaporte para o Amor", com Andie MacDowell, e outros sucessos.