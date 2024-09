Aposentadoria não é uma opção para Claude Lelouch

VENEZA (Reuters) - O diretor francês veterano Claude Lelouch rejeitou sugestões de que seu mais recente filme, "Finalement" (finalmente), com estreia prevista para esta segunda-feira no Festival de Cinema de Veneza, será o seu último.

O diretor de 86 anos trabalha há quase sete décadas e venceu dois Oscars por roteiro original e melhor filme estrangeiro em 1967 por "Um Homem, Uma Mulher".

Por conta do título do novo filme, especialistas em cinema da sua terra natal, a França, especularam que este poderia ser o seu canto do cisne, mas Lelouch disse a jornalistas que estava ansioso para continuar seu trabalho.