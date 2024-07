Walt Disney e sindicatos chegam a acordo trabalhista e evitam greve na Disneyland

Por Dawn Chmielewski

ANAHEIM, Estados Unidos (Reuters) - Os sindicatos que representam 14.000 funcionários do parque temático Disneyland, na Califórnia, informaram nesta quarta-feira que chegaram a um acordo trabalhista com a Walt Disney, evitando uma greve no local.

O novo acordo de três anos, que inclui aumentos salariais e outros benefícios para os funcionários do parque, foi assinado por uma aliança de sindicatos que representam zeladores, operadores de brinquedos, balconistas e outros trabalhadores da Disneyland, em Anaheim, na Califórnia.