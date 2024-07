Rei Charles instala painéis solares no Castelo de Windsor

A família real tem limusines Bentley, que serão convertidas para funcionar com biocombustível no próximo ano, como uma etapa provisória antes que a frota de carros da família se torne elétrica, disseram as autoridades.

Há muito tempo, o rei tem se manifestado abertamente sobre a conservação e, em 2020, descreveu o aquecimento global e as mudanças climáticas como a maior ameaça que a humanidade já enfrentou.

As autoridades do palácio forneceram as informações enquanto explicavam os detalhes do relatório anual sobre receitas e despesas financiadas pelos contribuintes, conhecido como Subsídio Soberano.

Isso mostrou que as despesas oficiais para 2023-24 foram de 89,1 milhões de libras (cerca de 642 milhões de reais), acima dos 86,3 milhões de libras alocados, forçando a casa real a mergulhar nas reservas para financiar o déficit, embora menos do que no ano passado.

No total, os custos de viagem totalizaram 4,2 milhões de libras, sendo que a maior despesa no exterior foi a visita de Estado do rei e da rainha ao Quênia, que custou 167 mil libras.