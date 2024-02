Começa seleção do júri de armeira de 'Rust'; Baldwin aguarda próprio julgamento por tiro fatal

Por Nathan Frandino e Andrew Hay

SANTA FÉ, Novo México (Reuters) - A seleção do júri para o julgamento da armeira de "Rust", Hannah Gutierrez, pela morte da diretora de fotografia do filme começou nesta quarta-feira, um caso que provavelmente moldará a defesa do ator Alec Baldwin por seu envolvimento na primeira morte a tiros em um set de Hollywood em quase 30 anos.

A diretora de fotografia Halyna Hutchins morreu em 2021 após Gutierrez carregar por engano munição de verdade em um revólver Colt .45 com o qual Baldwin estava ensaiando em um set de filmagens nos arredores de Santa Fé, no Novo México.